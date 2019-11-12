Bütçe görüşmeleri bugün başlıyor

Tasarıda, KKTC’nin 2020 bütçesi, 8 milyar 814 milyon TL olarak öngörüldü.Komite Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleştirilecek bütçe yasa tasarısı görüşmeleri, bugün başlayacak. Program şöyle:

13 Kasım: Cumhurbaşkanlığı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçeleri.

14 Kasım: Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçeleri.

19 Kasım: Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Sayıştay Başkanlığı Bütçeleri

20 Kasım: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü Bütçeleri.

21 Kasım: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçeleri.

22 Kasım: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçeleri.

26 Kasım: Sağlık Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçeleri.

27 Kasım: İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçeleri.

28 Kasım: Cumhuriyet Meclisi Bütçesi.

29 Kasım: Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçeleri ile bütçe tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması.