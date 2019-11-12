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    HaberlerKıbrıs HaberleriBütçe görüşmeleri bugün başlıyor
    12.11.2019 - 07:50 |

    Bütçe görüşmeleri bugün başlıyor

    Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün başlıyor.

    Bütçe görüşmeleri bugün başlıyor

    Tasarıda, KKTC’nin 2020 bütçesi, 8 milyar 814 milyon TL olarak öngörüldü.Komite Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleştirilecek bütçe yasa tasarısı görüşmeleri, bugün başlayacak. Program şöyle:

    13 Kasım: Cumhurbaşkanlığı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçeleri.

    14 Kasım: Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma  Bakanlığı Bütçeleri.

    19 Kasım: Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Sayıştay Başkanlığı Bütçeleri

    20 Kasım: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü Bütçeleri.

    21 Kasım: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçeleri.

    22 Kasım: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçeleri.

    26 Kasım: Sağlık Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçeleri.

    27 Kasım: İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçeleri.

    28 Kasım: Cumhuriyet Meclisi Bütçesi.

    29 Kasım: Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçeleri ile bütçe tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması.

    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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