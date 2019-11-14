Bütçe görüşmeleri devam ediyor

UBP Milletvekili Sunat Atun’un başkanlık ettiği komite saat 10.30’da toplandı. Komite ilk olarak Cumhurbaşkanlığı’nın 44 milyon 360 bin 900 TL’lik bütçesini ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da görüşmede yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın ardından Ombudsman’ın 3 milyon 323 bin 400 TL’lik bütçesi görüşüldü.

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Bütçe üzerine ilk sözü CTP milletvekili Özdil Nami aldı.

Nami, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesine enflasyon oranında artış yapılmadığını kaydederek, öngörülen artışı eleştirdi.

CTP milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fikri Toros da, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artışın yetersiz olduğunu kaydederek, hükümetin bunu gözden geçirmesini istedi.

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs konusunda konuşarak, “Tavrımızı değiştirmezsek bu konuşmaların benzerlerini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kapsamlı çözüm konusunda başarı elde edemediğini savundu.

Hasipoğlu, “Cumhurbaşkanlarının bunda bir kabahati yok. Çözümü istemeyen Kıbrıs Rum tarafıdır. Bunu görmeliyiz. Federasyon bir hayaldir. Pembe gözlükleri çıkarıp gerçekçi çözüm modelleri üzerine odaklanmayız” dedi.

Meclisin bu süreçte daha aktif olması gerektiğini belirten Hasipoğlu, “Meclis, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusunda izlediği stratejinin neresinde? Bir pozisyon ortaya konmadan bizimle de istişare edilmeli. Meclis olarak proaktif olalım. Federasyon olamayacağını tespit edelim, BM’den sürecin çöktüğünü ilan etmesini talep edelim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödenekle ilgili 4,5 yıldır tek izahat yapılmadığını da belirten Hasipoğlu, “Akıncı’nın Türkiye ile ilişkilerinde de sıkıntı olduğunu” söyledi.