Bütçe maratonu 9 Aralık’ta başlıyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 10 günlük bütçe maratonunu tamamladı.

8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Tarım Bakanlığı bütçesine yapılan 10 milyonluk artışla 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kuruldaki görüşmeleri 9 Aralık’ta başlayacak, 20 Aralık’ta tamamlanacak.

Komite, öğleden sonra Maliye Bakanlığı’nın 4 milyar 162 milyon 116 bin 900 TL’lik bütçesini görüştü. Bakanlığın öngörülen bütçesinde bir buçuk milyonluk düşüşe gidildi. Bu miktar Eğitim Bakanlığı’na aktarıldı.

Maliye Bakanlığı’nın 4 milyar 160 milyon 616 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Maliye Bakanlığı’nın ardından Gelirler Bütçesi görüşüldü, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlandı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü oylandı. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Tanıtımda düşüş

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine en son söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, maliye politikalarının önemine işaret etti.

Özdenefe, turizm sektöründe 2 milyon turist hedefinin belirtildiğini ancak pazarlama ve tanıtım kalemlerinde düşüş görüldüğünü söyledi.

Bütçe açığı rakamlarına değinen Özdenefe, Maliye Bakanlığı’nın buna yönelik planının ne olduğunu sordu.

Açığın Türkiye’den gelecek kaynaklarla beslenmesinin öngörüldüğünü söyleyen Özdenefe, hükümetin ve özellikle başbakanın birçok kez hükümete gelerek, protokolü imzalayacaklarını dile getirdiğini hatırlatarak, şu anda hangi aşamada olunduğunun açıklanmasını istedi.

Özdenefe, 1.4 milyarlık rakamla ilgili herhangi bir mutabakat görmediklerini söyleyerek, çalışmaların hangi aşamada olduğuna yönelik bilgi talep etti.

KIB-TEK’e jeneratör alımı konusu ve grevlere değinen Özdenefe, bu noktadaki planlamaların ne olduğunu, jeneratörlerin alınıp alınamayacağını sordu.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, AKSA’ya yapılan af konusunun gündemlerinde olduğunu söyledi.

Gümrük Dairesi’nden belge beklediklerini söyleyen Korahan, evrakların geciktiğini kaydetti. Korahan, hukuki görüş konusunda da Sayıştay’ın denetlediği kurumlara yol gösterici rolleri olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından söz alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tabu haline gelmiş konulara değinildiğini ve iç borcun ödenmesine yönelik adımlar atıldığını söyledi.

Amcaoğlu, gümrüğün kontrol altına alınması gerektiğini, buna yönelik adımların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Dış kurul tahsilatlarının elektronik ortamda takip edilebilir hale geleceğini dile getiren Amcaoğlu, vergi ve KDV’ler konularında adımlar atılacağını söyledi.

Amcaoğlu, otomasyon sağlar mevzuatı çağdaş hale getirebilirlerse mahalli gelirlerde artış yakalanabileceğini ifade etti.

Göreve geldikleri günden bu yana avans almadıklarını ve iç borçlanmaya gitmediklerini dile getiren Amcaoğlu, devletin maaş, burs, taşımacılık ödemelerinin tamamına yakınının ödendiğini söyledi.

Maaş konusunun gündeme gelmediğini belirten Amacaoğlu, denetimden kaçmadıklarını kaydetti.

KIB-TEK ile mahsuplaşmanın tamamlanmasının bu hafta Bakanlar Kurulu gündemine geleceğini söyleyen Amcaoğlu, muhalefetten de destek beklediklerini belirtti.

‘Türkiye ile 3 yıllık protokol imzalandı’

Amcaoğlu, Türkiye ile yapılan üç yıllık protokollerin finansman ve know how içeren eylemlerden oluştuğunu kaydetti.

Olgun Amcaoğlu, 15 tane otel izninin önceki hükümet döneminde verildiğine işaret ederek, casino üzerinden politika üretilmesini eleştirdi.

Yatırım başlıklarında bir önceki yıla göre yüzde 20.68’lik fark olduğunu söyleyen Amcaoğlu, eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki sorunların dile getirildiğini ancak toplumsal fayda sağlayacak adımların da eleştirildiğine işaret etti.

Amcaoğlu, ülkeyi seven hayırseverlerin önümüzdeki yıl ülkeye okul yaptıracağını, üçü ile ilgili anlaşmanın yapıldığını belirterek, “Her şeyi devletten beklememek lazım. Toplumsal faydayı sağlamayacaksak buralardan sadece konuşma yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ülkedeki genç işsizlik oranının yüzde 20’lere yakın olduğunu belirten Amcaoğlu, ek mesainin gerekli alanlarda verilmesinin ancak rotasyon ve vardiya sisteminin de oturtulması gerektiğini söyledi. Amcaoğlu, bu şekilde sağlanacak tasarrufla hastane, okul veya diğer alanlara yatırım yapabileceğini söyledi.