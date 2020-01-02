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    HaberlerKıbrıs Haberleri Büyük ikramiye ‘175379’ numaralı bilete çıktı
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    02.01.2020 - 07:50 |

    Büyük ikramiye ‘175379’ numaralı bilete çıktı

    Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi yapıldı. 1.750.000 TL’lik büyük ikramiye, “175379” numaralı bilete isabet etti.

    Büyük ikramiye ‘175379’ numaralı bilete çıktı

    Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1.750.000TL’lik büyük ikramiyenin çıktığı bileti, Mağusa bayisi Bayram Solak sattı. Birim tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 900.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

    Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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