BİST105.3820 EURO6,330,18USD5,750,11ALTIN268,880,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs HaberleriÇam kese böceğine karşı havadan ilaçlama
    26.11.2019 - 07:50 |

    Çam kese böceğine karşı havadan ilaçlama

    Orman Dairesi Müdürlüğü çam kese böceğine karşı ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Ülkede 2000 yılından beri kızılçam orman alanlarına ciddi zarar veren çam kese böceği tırtıl zararlısına karşı helikopter ile havadan ilaçlama yapılacak.

    Çam kese böceğine karşı havadan ilaçlama

    Konuyla ilgili Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama çalışmaları 26 Kasım 26 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Alevkaya, Kantara bölgesi orman sahalarında gerçekleştirilecek. Açıklamada, tamamen biyolojik olduğu ifade edilen ilaçla ilgili şu ifadelere yer verildi:
    “En uygun dozda kullanılacak biyolojik ilacın ( 2,5 Lt/Ha) çam kese böceği dışında herhangi başka bir canlıya zararlı etkisi olmadığı belgeler ile desteklenmiştir. Başta insanlara ve evcil hayvanlara alerji ve kaşıntı yaparak insan ve hayvan sağlığını tehdit edeceği gibi; aynı zamanda ormanlarda yaptığı tahribat sonucu insanların orman psikolojisini menfi yönde etkilemektedir.

    Ormanlarda bulunan bu ateşsiz yangından, verebileceği zararları en alt seviyeye düşürtmeyi hedefliyoruz.”

    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak aşkta feci son! Kocasına yakalanınca...

    Yasak aşkta feci son! Kocasına yakalanınca...

    Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

    Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

    KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

    KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

    Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!

    Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!

    Sıradaki Haber