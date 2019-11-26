Çam kese böceğine karşı havadan ilaçlama

Konuyla ilgili Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama çalışmaları 26 Kasım 26 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Alevkaya, Kantara bölgesi orman sahalarında gerçekleştirilecek. Açıklamada, tamamen biyolojik olduğu ifade edilen ilaçla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“En uygun dozda kullanılacak biyolojik ilacın ( 2,5 Lt/Ha) çam kese böceği dışında herhangi başka bir canlıya zararlı etkisi olmadığı belgeler ile desteklenmiştir. Başta insanlara ve evcil hayvanlara alerji ve kaşıntı yaparak insan ve hayvan sağlığını tehdit edeceği gibi; aynı zamanda ormanlarda yaptığı tahribat sonucu insanların orman psikolojisini menfi yönde etkilemektedir.



Ormanlarda bulunan bu ateşsiz yangından, verebileceği zararları en alt seviyeye düşürtmeyi hedefliyoruz.”