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    HaberlerKıbrıs Haberleri Çatalköy’den ‘Bir Oyuncak Bir Gülücük’ projesi
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    27.12.2019 - 07:50 |

    Çatalköy’den ‘Bir Oyuncak Bir Gülücük’ projesi

    Çatalköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, “Bir Oyuncak Bir Gülücük” adlı sosyal sorumluluk projesinin 20 Aralık’ta tamamlandığı bildirildi.

    Çatalköy’den ‘Bir Oyuncak Bir Gülücük’ projesi

    Çatalköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında toplanan oyuncaklar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ve Kampanya Sorumlusu Erbil Akün tarafından dağıtılmaya başlandı.

    Toplanan oyuncaklar, ilk olarak Karakum Anaokulu, Girne Özel Eğitim Merkezi ve ardından da Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Kliniği’ne teslim edildi.

    Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu oyuncak teslimi sırasında yetkililerin, öğrencilerin ve hastanedeki hastaların yeni yıllarını kutladı ve oyuncaklarını bizzat takdim etti.

    İlerleyen günlerde ise oyuncaklar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Develet Hastanesi Onkoloji Çocuk Kliniği, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi ve Karpaz bölgesindeki ihtiyaçlı ana okul ve ilkokullara da teslim edilecek.

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