02.12.2019 - 07:50 |
Çavuşoğlu, TÜRKSOY Konseyi’ne katıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kırgızistan’ın 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti OŞ kentinde düzenlenen 2019 TÜRKSOY Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı’na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, KKTC’ye uygulanan çağın ruhuna aykırı tüm izolasyon ve ambargolar karşısında TÜRKSOY’un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan pencerelerinden biri rolünü üstlendiğini belirtti. Çavuşoğlu, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek ve dünyaya tanıtmak için önemli bir rol üstlenen TÜRKSOY’un KKTC’ye gösterdiği ilgi ve alakanın büyük bir takdiri hak ettiğini belirterek “Her fırsatta Kıbrıs Türk Halkına gösterdiği yakın ilgi ve alaka nedeniyle TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov’a ve tüm TÜRKSOY teşkilatına teşekkürü bir borç bilir, Kıbrıslı Türk kardeşlerinin en derin sevgi ve saygılarını sunarım” dedi.