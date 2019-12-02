Çavuşoğlu, TÜRKSOY Konseyi’ne katıldı

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, KKTC’ye uygulanan çağın ruhuna aykırı tüm izolasyon ve ambargolar karşısında TÜRKSOY’un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan pencerelerinden biri rolünü üstlendiğini belirtti. Çavuşoğlu, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek ve dünyaya tanıtmak için önemli bir rol üstlenen TÜRKSOY’un KKTC’ye gösterdiği ilgi ve alakanın büyük bir takdiri hak ettiğini belirterek “Her fırsatta Kıbrıs Türk Halkına gösterdiği yakın ilgi ve alaka nedeniyle TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov’a ve tüm TÜRKSOY teşkilatına teşekkürü bir borç bilir, Kıbrıslı Türk kardeşlerinin en derin sevgi ve saygılarını sunarım” dedi.