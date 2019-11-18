Çirkin saldırıya tepki yağdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 36’ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı. Güney Lefkoşa’daki Ledra Caddesi’nde toplanan Rumlar, Türkler aleyhine slogan atarak eylem yaptı. Yunan bayrakları taşınan eyleme Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM da destek verdi.

Rumların çirkin hareketine KKTC ve Türkiye’den sert tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır” dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise “Kıbrısta, halkların değerlerine saygısızlık yaparak, bir amaç elde edeceğini umanlar, unutmasın ki Kıbrıs Türk halkı buna asla geçit vermeyecektir. Bayrağımız, gönderden inmeyecektir” diye konuştu.

‘İlelebet dalgalanacak’

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da KKTC bayrağının yakılması olayına karışanları ve buna müsaade edenleri kınadı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Kıbrıs Türkü’nün en kutsal değerlerinden biri olan KKTC bayrağının yakılmasının halkı ve kendilerini derinden yaraladığını kaydetti ve “Bu vahim olaya karışanları ve müsaade edenleri kınıyorum. Yaşananlar, gelinen durumun yeniden değerlendirilmesi için elzemdir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de KKTC bayrağına saldırıyı kınadı. Pilli, “Güney Kıbrıs’ta ırkçı, faşist Elam gurubu tarafından milli sembolümüz ve değerimiz olan bayrağımıza yapılan bu çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Cumhuriyetimizin 36. yıl dönümüne gölge düşürmek isteyenler bilsinler ki, böylesi tahriklere asla geçit vermeyeceğiz. Şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır” dedi. TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli de, bayrağı yakan faşist gurubu ve onları yönlendirenleri şiddetle kınadıklarını belirtti.

‘Faşist ELAM’cıların hareketini kınıyorum’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Güney Kıbrıs’ta ırkçı, faşist ELAM’cılar tarafından KKTC bayrağı yakılmasını kınıyorum” dedi. Yazılı bir açıklama yapan Akıncı, şunları söyledi: “Güney Kıbrıs’ta ırkçı, faşist ELAM’cılar tarafından KKTC bayrağı yakılmasını kınıyorum. Kıbrıs’ın eşit ortağı Kıbrıslı Türklere ve sembollerine tahammülü ve saygısı olmayan bu örgütün sık sık tekrarladığı yanlışlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Nefret söylemini aşarak nefret eylemine geçen ELAM’ın siyaseten beslendiği düşmanlığa hizmet ettiği açıktır. Kıbrıs’ın geçmişini acılarla dolduran böylesi nefret ve şiddet eylemlerinden hala ders çıkarılmaması endişe vericidir. Ada’mızın ihtiyacı gencecik insanların yürekleriyle zihinlerini nefretle doldurmak değildir. Nefret hem Kıbrıs hem de insanlık için ağır bir yüktür. Doğru olan, nefret yükünü çoğaltmak değil, o yükten bir an önce kurtulmaktır. ELAM faşistlerinin bu yanlış davranışına karşı doğru seslerin öncelikle Rum toplumundan çıkmasını beklediğimizi belirtmek isterim. Toplumların ortak değer ve sembollerine saygının esas olacağı bir Kıbrıs için, nefret söylemi ve nefret eylemlerine yer olmamalıdır. Bunun için ihtiyaç kötü örnekler değil, doğru ve iyi örneklerdir.”

‘Kimsenin haddine değil’

Başbakan Ersin Tatar, Rumların KKTC bayrağını yakmasıyla ilgili açıklama yaptı. Rumların zihniyetinin değişmediğini ifade eden Tatar, “Rumlar, Adadaki KKTC gerçeğini görmezden gelemez. Bu konuda görüntüler inceleniyor. Olaya karışanlarla ilgili biz gereken adımları atacağız. Rumlar bayrağın yakılmasına göz yumuyorlar. Bizler asla böyle bir şey yapmadık. Yapmayız da. Kabul edilecek bir durum değildir bu. Irkçı ELAM zihniyeti ile bir yere varılamaz” diye konuştu.

Tatar, “Rum öğrenciler, bizzat Rum Yönetimi tarafından örgütlenmiş ve sınırlara gönderilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine, düşmanca, faşizan sloganlar atmaları sağlanmıştır. ELAM mensupları, sınıra çok yakın bir noktada Rum polisinin göz yumması sonucu provokasyon amaçlı KKTC bayrağını yaktılar. Bunlar basite alınıp, ‘fanatik bir grubun yaptıkları’ olarak nitelenemez” dedi. Yapılanların Rum kesimindeki önemli bir çoğunluğun anlayışının bir sonucu olduğunu belirten Tatar, “Ama daha önce de ifade ettiğim üzere hiç kimse merak etmesin; KKTC bayrağını yakmak kimsenin haddine değildir. Hükümetimiz konunun üzerine önemle durmaya devam edecektir. Dolayısıyla, bütün bunlar ortadayken hala Kıbrıs Türk Halkı’na doğruları söylememek, Berlin’den (3’lü görüşme) bir şey çıkacakmış beklentisi yaratmak doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den sert tepki

Türkiye, KKTC bayrağının Rumlar tarafından yakılmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz” denildi. Kıbrıs Rum yetkililerinden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklamanın yapılmadığı hatırlatılan açıklamada, olayın faillerinin soruşturulmamasının bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret ettiği belirtildi. Açıklamada, olayda Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve Yunan makamlarının da sorumluluğunun olduğuna inanıldığı belirtilerek, “Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan’ı, BM Genel Sekreterinin son raporunda da işaret edilen, Ada’daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.