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    HaberlerKıbrıs Haberleri‘Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum’
    19.11.2019 - 07:50 |

    ‘Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum’

    Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

    ‘Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum’

    Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Rum zihniyetinin bir yansıması olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının yakılması ve Akdoğan’da Türk bayrağının gönderden indirilmesiyle barış ve çözüm arayışlarının bugünkü şartlarda boşuna olduğu aşikardır” ifadelerini kullandı.

    “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin simgesi ve şerefi olan bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz” diyen Töre, Kıbrıs Türk halkının Rumların bayrağına asla böyle bir davranış sergilemediğini ve sergilemeyeceğini belirtti.

    ‘Rumlarla birleşeceğiz, ortak devletimiz olacak’ diyenlerin sanal bir rüyadan uyanması gerektiğini belirten Töre, izolasyon ve ambargolar uygulayanların, bayrağı yakarak, “ne kadar gaddar, faşist bir ruh haline sahip olduklarını” gösterdiklerini söyledi.

    Töre açıklamasında, “Yan yana iki devletli, iki kesimli olabiliriz ama tek devlet tek egemenliğe dayalı Birleşik Kıbrıs mümkün değildir. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” dedi.

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