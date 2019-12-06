‘Çoğu iş kazası bilgisizlikten’

İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde tarım araçları ve tarım aletlerinden kaynaklı kazalar da yaşandığını belirterek, kullanım amacı dışında veya dikkatsizce ve emniyetsiz bir şekilde kullanılan iş aletlerinin de ölümlü veya ağır yaralanmalı kazalara neden olduğuna dikkat çekti.

Girne’de gerçekleşen okul inşaatı kazasının yapı denetiminin eksikliğinden kaynaklı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Yüksel, bu konuda ilgili makamların gerekli araştırmaları yapıp önleyici tedbirlerin alınması ve gerekli tüm yasal düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu ifade etti.