‘Çözümde derin ayrılıklar var’

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’da CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” programına katılarak gündeme ilişkin mesajlar verdi.

“Kıbrıs’ta nihai bir çözüme yönelik girişimlerin netice vermemesi bizi ayrılığa götürebilir” diyen Başbakan Tatar, müzakerelerin iki halkın egemenlik ve eşitliği temelinde bir ortaklık cumhuriyeti için yapıldığını, ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin her seferinde masaya tuzaklarla dolu bir anlaşma getirdiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs’ta yakın bir zamanda anlaşma olmasını beklemediğini de aktardı. Tatar, “Benim şahsen öyle bir beklentim yok. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan değerlendirmelerde de karşı tarafın düşüncesine bakılırsa bir anlaşma mümkün değil. Kendi haklarımızı korumamız için masada iyice tartışmamız gerekir” dedi.

‘Başarılara imza attık’

KKTC’nin tanınması noktasında yapılan temas ve girişimlerin devam ettiğini anlatan Tatar, tüm ambargolara rağmen Türkiye’nin de desteği ile KKTC’nin önemli başarılara imza attığını kaydetti. Tatar, dünyanın en önemli ülkelerinin bile KKTC gerçeğini kabul ettiklerini kaydetti.

Ersin Tatar, Cumhurbaş-kanı Mustafa Akıncı ile kendilerinin Kıbrıs konusunda görüş farklılığı olup olmadı-ğının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

‘Zorla evlilik olmaz’

“Ben aynı zamanda UBP’nin Genel başkanıyım bizim için vazgeçilmez unsur Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüdür. Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. Ancak Cumhurbaşkanı Akıncı ve arkadaşları garantörlük noktasının bir tabu olmadığını, başka bir mekanizma ile değiştirilebilineceği görüşündedir. Bize göre karşı tarafın ortaklıktan anlayışı eşitlik temelinde değil. Bu konuda ısrarcı olmamız gerek. Bana göre kalıcı çözüm adı ne olursa olsun iki devlet egemen eşitlik temelinde ve Türkiye’nin garantörlüğünde olmalı. Kimseyi zorla evlendiremezsiniz. Kıbrıs ta 50 senedir görüşmeler var ama Rum tarafının düşüncesi hala değişmedi. Şu anda bir evlilik göremiyorum ben.”

‘Akdeniz’de yeni harita’

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Tatar, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşma ile yeni bir harita ortaya çıktığını vurgulayarak, Doğu Akdeniz’de 2 bin kilometreye yakın sahil şeridi olan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

“Türkiye, Libya ile yaptığı anlaşmayla yeni bir harita belirledi. Bu harita ile Rum-Yunan ikilisinin Mısır hatta İsrail’e bile haksızlık yaptığı görülüyor. Deniz hukukuna göre küçücük bir ada ülkesinin böyle talepleri olamaz. Doğu Akdeniz de bin 800-2 bin kilometreye yakın en uzun sahil şeridi olan ülke Türkiye’dir. 1960 anlaşmaları da ortadadır. Rumlar kadar Türklerinde hakları vardır. Türkiye’nin işi çok iyi yönetmesi ile KKTC’nin hak ve çıkarları korunacaktır. Türkiye’nin girişimleri ile Libya’nın da hakları korunacak.”

Başbakan Tatar, turizm ve eğitim sektörlerinin KKTC için önemini de vurgulayarak, direkt uçuş engelinin aşılması halinde KKTC’nin çok daha iyi bir noktaya geleceğini söyledi.