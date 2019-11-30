CTP’den kadına yönelik şiddetle mücadele paneli

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Naci Talat Vakfı’nda yapılan panel CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelde, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden Fatma Güven Lisaniler “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet İlişkisi”, DAÜ İletişim Fakültesi’nden Hanife Aliefendioğlu, “Erkek Şiddetinin Medyadaki Temsili Üzerine Notlar” ve Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat, “Erkek Şiddeti ile Mücadelede Hukuk Bir Araç mı Fail mi?” konularında sunum yaptı.

‘Cinsiyet eşitsizliği var’

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen panelde CTP Milletvekili Doğuş Derya, CTP’li kadın vekillerin çabasıyla geçirilen yasalar hakkında bilgi verdi.

CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli açılış konuşmasında CTP Kadın Örgütü’nün ilerici ve her türlü ayrımcılığa karşı, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini benimseyen bir siyaset yürüttüğünü söyledi.

Kadına şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğunu bu nedenle CTP’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Meclis’te de mücadele verdiğini hatırlattı.

CTP milletvekili Doğuş Derya ise CTP’nin kadın mücadelesi hakkında bilgi verdiği konuşmasında geçmişten bugüne kadın-erkek eşitliği konusunda verilen mücadelenin somut adımlarını paylaştı.

“Kadınların eşitsiz yaşadığı bir toplumda şiddete karşı çıkacak enstrümanları da az olur” diyen Derya, yasalardaki ayrımcılığı giderecek ilk adımı 2014 yılında Ceza Yasasında yapılan 44 maddelik değişiklikle attıklarını kaydetti.