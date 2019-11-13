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    HaberlerKıbrıs HaberleriCuma ve cumartesi sağanak yağmur bekleniyor
    13.11.2019 - 07:50 |

    Cuma ve cumartesi sağanak yağmur bekleniyor

    Cuma ve cumartesi günleri, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı da 4 derece düşecek.

    Cuma ve cumartesi sağanak yağmur bekleniyor

    Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12  18 Kasım tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

    Cuma ve cumartesi günlerinin, parçalı bulutlu olması ve yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur görülmesi beklenirken; diğer günlerde hava parçalı bulutlu olacak.

    En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 26 - 29 derece; daha sonraki günlerde ise 22 - 25 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette; yağış alan günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

     

    12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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