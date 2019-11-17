Cumhurbaşkanı Akıncı Lute ile 1.5 saat görüştü

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama olmadı. Liderlerin 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık çalışması için önceki gün adaya gelen Lute, dün akşam üzeri de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir araya geldi. Lute Anastasiadis görüşmesi saat 18.30’da olacak.