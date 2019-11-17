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    HaberlerKıbrıs HaberleriCumhurbaşkanı Akıncı Lute ile 1.5 saat görüştü
    17.11.2019 - 07:50 |

    Cumhurbaşkanı Akıncı Lute ile 1.5 saat görüştü

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

    Cumhurbaşkanı Akıncı Lute ile 1.5 saat görüştü

    Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama olmadı. Liderlerin 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık çalışması için önceki gün adaya gelen Lute, dün akşam üzeri de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir araya geldi. Lute Anastasiadis görüşmesi saat 18.30’da olacak.

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