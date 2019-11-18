18.11.2019 - 07:50 |
Cumhuriyet Rallisi’nin 9’uncusu gerçekleştirildi
15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi dün gerçekleştirildi.
9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startı, saat 10.00’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde, Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanı Tolga Atakan tarafından verildi. Ülkenin yanı sıra Türkiye ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden de meraklıların katıldığı ralli, 13.30’da Hidden Garden’da sona erdi.