Cumhuriyet Rallisi’nin 9’uncusu gerçekleştirildi

9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startı, saat 10.00’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde, Bayındırlık ve Ulaştırma

Bakanı Tolga Atakan tarafından verildi. Ülkenin yanı sıra Türkiye ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden de meraklıların katıldığı ralli, 13.30’da Hidden Garden’da sona erdi.