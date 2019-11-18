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    HaberlerKıbrıs HaberleriCumhuriyet Rallisi’nin 9’uncusu gerçekleştirildi
    18.11.2019 - 07:50 |

    Cumhuriyet Rallisi’nin 9’uncusu gerçekleştirildi

    15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi dün gerçekleştirildi.

    Cumhuriyet Rallisi’nin 9’uncusu gerçekleştirildi

    9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startı, saat 10.00’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde, Bayındırlık ve Ulaştırma
    Bakanı Tolga Atakan tarafından verildi. Ülkenin yanı sıra Türkiye ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden de meraklıların katıldığı ralli, 13.30’da Hidden Garden’da sona erdi.

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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