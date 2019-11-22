DAÜ’de balıkçılık çalıştayı

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda iki gün sürecek çalıştayda, dün “Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Ortak Yönetim” ile “KKTC’deki Güncel Durum Neredeyiz ve Nereye Gidiyoruz?” başlıkları altında iki oturum gerçekleştirilecek.



Yarın ise grup çalışmaları yer alacak.



Çalıştay’ın açılışında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalıştayın balıkçılıkla ilgili plan yasa ve tüzüklerin hazırlanması ve balıkçılık politikaları açısından önemli olduğunu ifade etti.



‘Denizler herkesin’



Bakan Oğuz, çalıştaydan çıkacak sonuçların ülkede balıkçılığın gelişmesine büyük katkı koyacağını söyledi.



Denizlerin, herkesin olmakla birlikte asıl sahiplerinin ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar olduğunu vurgulayan Oğuz, denizlerin hep birlikte korunmasının önemine dikkat çekti.



Denizlerin kirlenmesini önlemek ve denizleri korumak için toplumsal mücadele etmek gerektiğini kaydeden Oğuz, ”Kirleneni geri getiremiyoruz. Denizde ekolojik denge bozuluyor. Deniz ve deniz yaşamı da değişiyor” uyarısında bulundu.



Bakan Oğuz, balıkçıların olmadığı hiçbir projenin bu alanda başarıya ulaşma şansı olmadığını vurgulayarak, balıkçıların çalıştaya katılarak fikirlerini ortaya koymalarının önemine işaret etti.