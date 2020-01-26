Dayanışma zamanı

Elazığ’da önceki akşam meydana gelen ve can kaybına da yol açan 6.8 şiddetindeki deprem, KKTC’de de üzüntüye yol açtı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bakanlar mesajlar yayımlayarak Elazığ’daki depremden duydukları üzüntüyü dile getirdi; hayatını kaybedenlere rahmet, Türkiye’ye başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı. Akıncı mesajında, “Türkiye’de meydana gelen depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu büyük üzüntü ile öğrendim. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk Ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da yayımladığı mesajında “Türkiye’nin Elazığ ili başta olmak üzere çevre illerde de yaşanan deprem ve beraberinde can kayıpları olduğu haberini maalesef büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar dilerim. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

‘Geçmiş olsun Türkiye’

Başbakan Ersin Tatar, depremden dolayı şahsı, hükümeti ve halkı adına Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini gönderdi. Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Elazığ’da meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye’ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah Türkiyemizi, bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun.”

‘Acınızı paylaşıyoruz’

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının acısını paylaştığını belirterek, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, can kayıplarının artmaması temennisinde bulunarak, “Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını kaydederek “Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölü sayısının artmamasını diliyor, Türkiye’nin acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Kızılay’dan kampanya

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Elazığ’da yaşanan depremin yaralarını sarmak amacıyla kampanya başlattığını açıkladı. Deprem için bağış çağrısında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, yardım kampanyasına katılmak isteyen kişilerin DEPREM yazıp 4142’ye SMS atarak bölgedeki insanlara destek olabileceğini belirtti. Bağış ücreti 10 TL olarak Telsim ya Turkcell hattına yansıtılacak.