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    30.11.2019 - 07:50 |

    Değirmenlik Belediyesi köy yollarını onarıyor

    Değirmenlik Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki köylerde bulunan bozuk yolları onarıyor.

    Değirmenlik Belediyesi köy yollarını onarıyor

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bozuk yolların onarımına Erülkü Süpermarket’e giden Yenievler Sokak’tan başlandı ve yaklaşık 500 metrelik alanda bulunan çukurlar yamalandı.

    Değirmenlik Belediyesi’nin çıktığı ihale ile başlanan yol yapımları sırasıyla Demirhan, Değirmenlik ve Cihangir olmak üzere devam edecek.

    Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belde sınırları içerisindeki tüm köylerde ihtiyaç görülen tüm yollara yama yapılacağının altını çizdi. Karavezirler, halkın daha çağdaş bir yaşam standardında yaşamayı hak ettiğini vurgularken, her zaman olduğu gibi muhtarlarla ve belde halkı ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

     

    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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