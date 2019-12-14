‘Doğayı bozmadan turizmi geliştirmek istiyoruz’

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, sempozyuma Türkiye’den uzman katılımcılar ve KKTC’de konu ile ilgili olan birçok kurum ve sivil toplum örgütünden temsilciler katıldı.



Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel yaptığı açılış konuşmasında, turizmin gelişimdeki önemine dikkat çekti ve bakanlık olarak yatırım yaparken ülkenin doğal güzelliklerinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.



Bu nedenle ülkede turizmi doğayı bozmadan, betona boğmadan, doğayı, ön plana çıkararak geliştirmek hedefinde olduklarını dile getiren Üstel, Çevre Koruma Dairesi’yle işbirliği halinde doğa sevgisi ve bilinci ile profesyonel olarak çalışan Taşkent Doğa Parkı ve bünyesinde bulunan Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nün, bu çalıştay vesilesiyle birçok kurum ve sivil toplum örgütü ile bir araya gelerek, doğa koruma alanları ile ilgili çalışmaları daha da ileriye götürme fırsatı yakalayacağına inandığını belirtti.



Üstel, ekonomik ve çevresel anlamda nesiller boyu devam edecek bir turizm başarısının ancak, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla doğaya ve çevreye saygılı ve kaynakları koruma kullanma dengesini gözeten politikalarla mümkün olduğunu vurguladı.



Üstel, Bakanlığın koruması altında olan 10 farklı önemli Çevre Koruma Bölgesi olduğuna ve bunların yönetim planlarının oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalara ilaveten, yürürlüğe yeni giren Sulak Alanlar Tüzüğü sayesinde 34 sulak alanının korunmasına yönelik ciddi bir adım attıklarını da belirtti.