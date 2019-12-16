En çok yağış Zafer Burnu ile Akdoğan’a düştü

Zafer Burnu’nu metrekareye 27 kg ile Akdoğan, 25 kg ile Beyyarmudu ve 22 kg ile Gazimağusa, Kırıkkale takip etti. Mehmetçik’te metrekareye 21 kg, Dipkarpaz’da 20 kg, Dörtyol’da ise 19 kg yağmur ölçüldü.