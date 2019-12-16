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    HaberlerKıbrıs Haberleri En çok yağış Zafer Burnu ile Akdoğan’a düştü
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    16.12.2019 - 07:50 |

    En çok yağış Zafer Burnu ile Akdoğan’a düştü

    Meteoroloji Dairesi, önceki gün sabahından dün sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 30 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini bildirdi.

    En çok yağış Zafer Burnu ile Akdoğan’a düştü

    Zafer Burnu’nu metrekareye 27 kg ile Akdoğan, 25 kg ile Beyyarmudu ve 22 kg ile Gazimağusa, Kırıkkale takip etti. Mehmetçik’te metrekareye 21 kg, Dipkarpaz’da 20 kg, Dörtyol’da ise 19 kg yağmur ölçüldü.

    Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
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