En iyi üç bilimsel çalışmaya ödül

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Acapulco Otel’de 4 gün boyunca devam eden, 33 panelin gerçekleştirilip 132 bilimsel çalışmanın ortaya konulduğu Kongrenin kapanış oturumu ve ödül töreni gerçekleştirildi.



Kapanış oturumunda Kongreye katkı koyanlara teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edilirken, ayrıca en iyi üç bilimsel araştırmaya da ödül takdim edildi.



Uyuşturucu konusunda son dönem tedavileri, rehabilitasyon çalışmalarının ele alındığı kongrede, sadece alkol ve uyuşturucu değil, kumar, internet ve sigara bağımlılığı da konuşuldu.



Sadece tıbbi gelişmeler değil, sinema ve bağımlılık, müzik ve bağımlılık, bağımlılıkta sanatla tedavi de ele alındı. Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde 86’sı sözel, 44’ü poster olmak üzere 132 bilimsel araştırma bildirisi sunuldu.



KKTC Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde 132 bilimsel araştırma arasından finale kalan 14 bilimsel araştırma jüri tarafın değerlendirildi.



Buna göre Birincilik Ödülü, “Bağımlılığa Karşı Duyarlı Mı Doğulur, Duyarlı Mı Olunur? Kardeşler İle Yapılmış Bir Dtg Çalışması” ile Hakan Kayış ve arkadaşlarının oldu.



İkincilik Ödülünü ise “Eroin Bağımlılarında Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersinin Sitokin Düzeyleri Ve Klinik Seyir Üzerinde Etkileri” çalışması ile Pelin Taş Durmuş ve arkadaşları kazandı.



“Madde Kullanım Bozukluğu Olanlara Yapılan Toplumsal Damgalamayı Azaltmada Bir Müdahale Programının Sonuçları” çalışması Demet Atlam ve Hakan Coşkunal’a üçüncülük ödül getirdi.