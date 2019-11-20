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    HaberlerKıbrıs HaberleriEnerji Sempozyumu’nun sonuçları açıklandı
    20.11.2019 - 07:50 |

    Enerji Sempozyumu’nun sonuçları açıklandı

    ODTÜ Kıbrıs Kampüsünde gerçekleştirilen “1.Doğu Akdeniz Enerji Sempozyumu”nun oturum sonuçları açıklandı.

    Enerji Sempozyumu’nun sonuçları açıklandı

    “Doğu Akdeniz’deki Jeopolitik Çerçeve”, “Hidrokarbon Arama, Üretim ve Lojistiği”, “Doğu Akdeniz’deki Yasal Çerçeve” ve “Doğu Akdeniz’de Elektrik Arz ve Talebi” olmak üzere 4 başlıktan oluşan oturumun sonuçları yazılı açıklamayla duyuruldu.

    Geçtiğimiz hafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ve Enerji Ekonomisi Derneği tarafından, ASELSAN’ın ana sponsorluğunda ODTÜ Kıbrıs Kampüsünde gerçekleştirilen sempozyuma ABD, İsrail, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’den konuşmacılar katılmıştı.

    Başbakanı Ersin Tatar, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal’ın açılış konuşmalarından sonra oturumlara geçilmişti.

    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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