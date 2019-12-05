Fotoğraf yarışması ödül töreni 13 Aralık’ta

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yapacak. Açılışta, fotoğraf sanatçıları Orhan Cem Çetin, Nezaket Tekin ve Tahir Ün’den oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan fotoğrafçıların ödülleri de verilecek.



Sonuçları 25 Kasım’da açıklanan ve 3 kategoride gerçekleştirilen XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nda Serbest (Siyah/Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Kahvehane” isimli fotoğrafıyla ve Mansiyon da “Contact” isimli fotoğrafıyla Engin Arca’nın, Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü “TheMothersAndTheBabies” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı ve Mansiyon “Lida” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay’ın, Dört Mevsim Kıbrıs kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Hurry! Somethings Goes Wrong” isimli fotoğrafıyla Atilla Karaderi’nin, Mansiyon da “Dört Mevsim Mesarya” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın olmuştu.



XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Jüri Özel Ödülü “Costal Colours” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın, Kültür Dairesi Özel Ödülü “Kardeşler” isimli fotoğrafıyla Meltem Çelikeri’nin ve Osman Örek Özel Ödülü de “Emekli” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu. Yarışmada 5 eseri sergileme alan Hasan Bağlar da En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü almaya hak kazandı.