Fotoğraf yarışmasına başvurular sona eriyor

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından oluşturulan seçici kurul, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Nezaket Tekin, Orhan Cem Çetin ve Tahir Ün’den oluşuyor.

Kültür Dairesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla 28 yıldan bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser kabulü 12 Kasım tarihinde başladı.

Üç ayrı kategoride eser kabul edilen yarışmada, konuların serbest bırakıldığı siyah/beyaz ve renkli kategorileri ile “Dört Mevsim Kıbrıs” başlığında da hem siyah/beyaz hem de renkli fotoğraf kabul ediliyor.

Kültür Dairesi Müdürlüğünde eser kabul edilen yarışmaya, 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor.

Seçici kurulun kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacağı ve seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek jüri özel ödülünü alacak fotoğrafın ayrıca bin TL ile ödüllendirileceği bildirildi.