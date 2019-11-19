BİST106.846 0EURO6,36-0,04USD5,74-0,04ALTIN271,41-0,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs HaberleriFotoğraf yarışmasına başvurular sona eriyor
    19.11.2019 - 07:50 |

    Fotoğraf yarışmasına başvurular sona eriyor

    Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, bu yıl 29.’uncusunu düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne başvurular yarın sona eriyor.

    Fotoğraf yarışmasına başvurular sona eriyor

    Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından oluşturulan seçici kurul, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Nezaket Tekin, Orhan Cem Çetin ve Tahir Ün’den oluşuyor.

    Kültür Dairesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla 28 yıldan bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser kabulü 12 Kasım tarihinde başladı.

    Üç ayrı kategoride eser kabul edilen yarışmada, konuların serbest bırakıldığı siyah/beyaz ve renkli kategorileri ile “Dört Mevsim Kıbrıs” başlığında da hem siyah/beyaz hem de renkli fotoğraf kabul ediliyor.

    Kültür Dairesi Müdürlüğünde eser kabul edilen yarışmaya, 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor.

    Seçici kurulun kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacağı ve seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek jüri özel ödülünü alacak fotoğrafın ayrıca bin TL ile ödüllendirileceği bildirildi.

     

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM, 2020 yılı sınav takvimini yayımladı! YKS, DGS, KPSS, ALES sınav tarihleri...

    ÖSYM, 2020 yılı sınav takvimini yayımladı! YKS, DGS, KPSS, ALES sınav tarihleri...

    Babası yaktı! Son sözleri yürek burktu: Ölür müyüm abla...

    Babası yaktı! Son sözleri yürek burktu: Ölür müyüm abla...

    Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı! Nedim ve Cemre yüzleşiyor!

    Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanı! Nedim ve Cemre yüzleşiyor!

    ‘Temizlemezlerse harekât başlar’

    ‘Temizlemezlerse harekât başlar’

    Sıradaki Haber