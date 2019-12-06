‘Garantörlükten vazgeçmeyeceğiz’

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi yetkililerini kabul etti.



Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den gelen ziyaretçilerin kendisini her zaman mutlu ettiğini söyleyerek, “Gazilerimizin yeri ayrı. Gereken saygıyı göstermek de boynumuzun borcu” dedi. 1974’den sonra Kıbrıs Türk halkının büyük kazanımları olduğunu, bunun en güzel göstergesinin de KKTC olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz paylaşımı ve ruhsatlandırma noktalarında da etkin rolü olduğunu belirtti.



‘İyi niyet yok’



KKTC’nin bugün geldiği noktanın 1974’de gerçekleşen Barış Harekatı’nın ne kadar isabetli bir adım olduğunun kanıtladığını kaydeden Tatar, o zamandan beri de sonuçsuz müzakere süreçleri yaşandığını söyledi. Rumların iyi niyetten yoksun şekilde Kıbrıslı Türklerin haklarını vermemek için direndiğini, onların istediğinin çoğunluğun yönetiminde bir üniter devlet olduğunu anlatan Tatar, “Biz böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin garantörlüğünü ister” dedi.



Tatar, var olmaya devam etmek için birlik beraberlik içinde yaşamaya devam etmek gerektiğini söyleyerek, tüm gazilere sevgi ve saygılarını iletti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya şubesi üyeleri de, Tatar’a gönderilen selamları iletti ve Tatar’ı Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin ölüm yıldönümü etkinlikleri Şeb-i Arus’a davet etti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin temasları hakkında Mecliste temsil edilen siyasi partileri bilgilendirdi.



Cumhurbaşkanlığında yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrası basına sadece Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar açıklama yaptı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kendilerini Berlin temasları ile ilgili bilgilendirdiğini ifade ederek, “Hepimizin bildiği şeyler söylendi” dedi.



‘5’li görüşme beklentisi yok’



Tatar, 5’li bir görüşme olacağı beklentisinin olmadığını, çünkü KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi, İngiltere’de seçim, ayrıca Türkiye’nin bu yönde açıklamaları olduğunu ifade ederek, 3’lü görüşmeden sonra herhangi bir hareketlilik ve beklenti olmadığını söyledi.



Tatar, görüşmede İngiltere temaslarında gündeme gelen yurtdışında yaşayan vatandaşların seçme ve seçilme haklarıyla ilgili değerlendirmelerinin olduğunu da ifade etti.



UBP olarak bu konuları değerlendirip gerekli açıklamaları yapacaklarını ifade eden Tatar, sonuç olarak yurtdışında yaşayan vatandaşların bu konuda bir beklentisi olduğunu ve bütün bunların enine boyuna tartışılacağını söyledi.



Tatar, “Oy kullanma ve seçilme hakları vardır. Bir tanesinde yasal bir tanesinde de anayasal değişiklik ihtiyacı vardır. Herkes değerlendirmesini yapacak, partisinde tartışılacak. Ama takvimde sıkışıklık olabilir. Cumhurbaşkanlığı önemli bir seçim. Dolayısıyla Anayasa değişikliği için seçimden sonra ayrı sandık kurulması da tartışıldı” diye konuştu.