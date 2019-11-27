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    HaberlerKıbrıs Haberleri‘Gayrı resmi 5+1 toplantı için çalışacağım’
    27.11.2019 - 07:50 |

    ‘Gayrı resmi 5+1 toplantı için çalışacağım’

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Berlin’de yaptığı üçlü görüşmenin ardından açıklama yaptı.

    ‘Gayrı resmi 5+1 toplantı için çalışacağım’

    “Bu akşam Kıbrıslı Rum lider Sayın Nikos Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider Sayın Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki çabalara ilişkin durum değerlendirmesi yapmak amacıyla gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdim” diyen Guterres, odaklanmış ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.
    Guterres açıklamasını şöyle sürdürdü:

    “Aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odaklı olacak müzakerelere uzlaşılmış bir başlangıç noktası teşkil edecek referans şartlarına mümkün olan en erken fırsatta ulaşmak için çaba ortaya koymayı kararlaştırdım. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider ve Garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim. Bu defaki sürecin farklı olması gerektiği kabul edilmiştir.”

    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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