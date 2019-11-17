Girne Üniversitesi’nden Yıldırım’a fahri doktora

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi açılışı da pazartesi düzenlenecek etkinlikte Binali Yıldırım tarafından yapılacak.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, tören saat 14.30’da, Girne Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilecek.