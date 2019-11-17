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    Haberler Kıbrıs HaberleriGirne Üniversitesi’nden Yıldırım’a fahri doktora
    17.11.2019 - 07:50 |

    Girne Üniversitesi’nden Yıldırım’a fahri doktora

    Girne Üniversitesi tarafından Türk ve KKTC denizciliği ile havacılığına yaptığı katkı ve hizmetler nedeniyle TBMM eski Başkanı, eski Başbakanı, eski Ulaştırma Bakanı ve AKP Milletvekili Binali Yıldırım’a Fahri Doktora Ünvanı verilecek.

    Girne Üniversitesi’nden Yıldırım’a fahri doktora

    Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi açılışı da pazartesi düzenlenecek etkinlikte Binali Yıldırım tarafından yapılacak.

    Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, tören saat 14.30’da, Girne Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilecek.

    16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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