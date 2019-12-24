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    HaberlerKıbrıs Haberleri Girne’de asfaltlama çalışması
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    24.12.2019 - 07:50 |

    Girne’de asfaltlama çalışması

    Girne’de asfaltlama çalışmaları sürüyor. Belediye açıklamasına göre, Girne Turizm Limanı bölgesinde Aksaray Sokak, Okullar Bölgesinde Korutürk Sokak ve son olarak Salih Miroğlu Caddesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

    Girne’de asfaltlama çalışması

    Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürekli büyüyerek gelişen kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için kentte çalışmaların sürdüğünü, kentin ihtiyaç duyulan bütün cadde ve sokaklarında, bir plan çerçevesinde asfalt serim işlerini sürdürdüklerini belirtti.

    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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