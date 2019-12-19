GKK’nın bütçesi 443 milyon TL

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi ile Polis Genel Müdürlüğü bütçesini oybirliğiyle kabul etti. Genel kurul ilk olarak GKK bütçesini ele aldı. Konuşma talebi olmamasından dolayı hemen oylanıp, kabul edilen GKK bütçesinin ardından Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülmeye başlandı. İlk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bütçelerin görüşülmesi sırasında, polis istihdamlarına değinerek, sendikalaşma hakkı olmadığı için polisin hakkını arayan hiç kimse olmadığını kaydetti.

Poliste ciddi sayıda eksiklik olduğuna dikkat çeken Arıklı, polisin gerçek manada görevlendirildiği takdirde personel eksikliğinin azalacağını söyledi ve polisin kitabet işleri yapmasının doğru olmadığını belirtti.

2008 yılından sonra teşkilata girenlerin yıpranma payı alamadığını söyleyen Arıklı, polislere ödenen ek mesainin de sadece yüzde 25’ini almasının büyük adaletsizlik olduğunu kaydetti.

Polis yasasının değişmemesi yüzünden emeklilik konusunun açığa kavuşturulamadığını dile getiren Arıklı, çalışmanın tamamlanmaması konusunda topu Türkiye’ye atmanın da yanlış olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu’ndan bir an önce terfi tüzüğünün geçmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, bu konuda Bakanlar Kurulu’nun ne beklediğini anlamadığını söyledi.

‘Ciddi eksik var’

Polisin asli işiyle uğraşması gerektiğini kaydeden Arıklı, özellikle trafikte tam bir keşmekeş yaşandığını ve trafik polisinde ciddi eksiklik olduğunu belirtti.

Arıklı, devriye yaparak düdük çalan bekçilik müessesinin yeniden hayata geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erhan Arıklı ayrıca, poliste işkence iddialarının da başka bir birim tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu kaydetti.

Bütçe görüşmeleri sırasında Başbakan ve yardımcısının alelacele Ankara’ya çağrılmasını sorgulayan Arıklı, Başbakan ve yardımcısının gelip ziyaretleri açıklamasını istedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, polisten korkma değil güven duyma duygusunun geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Muhaceret yasasının son yıllarda doğru dürüst uygulanmadığını ve belirsizlik içinde hareket edilmesini eleştiren Özyiğit, ülkeye giriş çıkışların düzgün kontrol edilmemesinden dolayı ülke güvenliğinde sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Polisin işleyişinde hukuk reformu düzeyinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, polis okulunun inşaatının bitmiş olmasına rağmen neden kullanılmadığını sordu.

Poliste işkence iddialarının zaman zaman araştırılarak, kanıtlandığını dile getiren Özyiğit, polisin bununla anılmaması gerektiğini ve polisin ülkeye güven vermesi gerektiğini söyledi.

Polis terfilerinde daha önce sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özyiğit, poliste herhangi bir sıkıntıya mehel vermeden yasalar ve tüzüklerin yapılması gerektiğini kaydetti.