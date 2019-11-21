Görünen köy kılavuz istemez

Doğu Akdeniz, hidro-karbon yataklarının tespiti ve sondajıyla kendine komşusu olan iç savaşın eşiğindeki ülkeler gibi ısındı. 17 Ekim’de ek vergilere isyan eden Lübnan halkı sokak eylemlerine devam etmektedir. Başbakan Saad Hariri’nin istifasıyla tepkiler azalmış gibi olsa da halen daha ilk günkü şiddetiyle devam etmektedir. Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden olan İran’da benzin zammını protesto eden gençlerin sokak olayları her geçen gün artarak devam etmektedir. Binlerce kişinin gözaltına alındığı, internet ve elektriğin kesildiği Tahran’da olaylar hızla büyümektedir. Gençler sosyal medya üzerinden organize olarak şiddet gördükleri hükümet güçlerine karşılık vermektedirler. Mısır’da diktatör bir yönetim olan hükümete karşıda özgürlükçü ve reformcu gençler fırsat buldukça Tahrir Meydanı’nda protestolarını yapmaktadırlar. Suriye iç savaşı bu üç ülkeden daha önce başlayan olaylarla iç savaştan savaş durumuna gelmiştir. Peki denizaltı zenginlikleriyle ısınan Kıbrıs, aynı ülkedeki insanların birbirine kıydığı bir düzende birleşme ve federasyon modelli çözüme ne kadar hazırdır?



ELAM



Kıbrıs Rum kesiminde 2008 yılında kurulan aşırı sağ eğilimli ve ırkçı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yakarak Kıbrıs için ‘federasyon’ modelli çözümden ne kadar uzak olduklarını göstermiştir. Kıbrıs Adasını Yunanistan’a bağlamak, ilhak etmek amacıyla geçmişte hareket eden EOKA-B’nin günümüz versiyonu ELAM’dır.



Nikiforos Tatbikatı



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Toros Tatbikatı’nın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Rum tarafının Nikiforos Tatbikatı’nı iptal etmesi nedeniyle icra edilmemesine karar verildiğini, federasyona giden yolda olumlu bir gelişme edasıyla duyurdu.



25 Kasım Berlin görüşmeleri öncesi ‘Kıbrıs adasında barış ve huzur var, askeri tatbikatlara gerek yok’ havası orta oyunda bir bölüm olsa gerek.

Peki nüfusu bir milyona yaklaşan Rum kesiminde silah sayısı nedir? Güney Kıbrıs’ta ortalama 100 kişiye 36.4 silah düşmektedir. Suriye ve Lübnan’ı aşarak dünya silahlanma sıralamasındaki yeri 5’incilik ve 9’unculuk arası bir yerdedir.



Rum Politis gazetesi haberinde “Silah tasarrufu oranında Irak’ı da geçtik. Kıbrıslılar hiçbir denetim olmaksızın tamamen silahlı. Kıbrıs dünya silah dağılımında ilk onda” başlığını atmıştır. Rum haber ajansları bile silahlanmadan rahatsızdır.



Bu verilerin olduğu bir ortamda Nikiforos Tatbikatının iptaline sevinen federasyoncular bu verilere ne diyeceklerdir?



Türk Dışişleri



Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta yukarıda özet halindeki karmaşa ve belirsizlik ortamı hâkimken devlet aklı ve millet menfaatiyle siyasetini yürüten garantör ülkemizin Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Kasım Berlin için “Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız.” diyerek süreçteki Kıbrıs Türkü adına en önemli açıklamayı yapmıştır. Türk Dışişleri görünen köy kılavuz istemez mantığıyla 25 Kasım Berlin için yorumunu net bir şekilde açıklamıştır.