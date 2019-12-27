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    HaberlerKıbrıs Haberleri Güngördü, esnafın yeni yılını kutladı
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    27.12.2019 - 07:50 |

    Güngördü, esnafın yeni yılını kutladı

    Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnafla vatandaşın yeni yılını kutladı.

    Güngördü, esnafın yeni yılını kutladı

    Girne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamaya göre, yeni yıl öncesi Girne Açık Pazarı ziyaret eden Nidai Güngördü’ye, Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel eşlik etti.

    Güngördü, esnaf ve pazara gelen vatandaşla sohbet ederek, herkesin yeni yılını kutladı.

    Yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunan Güngördü “Başta tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.” dedi.

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