‘Güzelyurt KKTC’nin başarı öyküsü olacak’

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Taçoy, Güzelyurt’ta pazar yerini ve bazı sanayi tesislerini ziyaretinde yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt’un KKTC’nin ekonomik kalkınmasında lokomotif rol oynayacak bir örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi. Uygun yatırım şartları sağlanması durumunda Güzelyurt’un KKTC’nin başarı öyküsü olacağını ifade eden Taçoy, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi için gerekenin yapılacağını söyledi.