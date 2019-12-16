‘Hakların takipçisiyiz’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 12. Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde bulunduğu Antalya’da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Görüşmede, Meclis Başkanlık Divanı’na üye milletvekilleri Salahi Şahiner ve Yasemi Öztürk ile Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Topal da yer aldı. Uluçay, Türkiye ile birlikte KKTC’nin geleceğini daha sağlam temellerde oluşturmak için yatırımlara devam ederken, siyasi geleceğini de şekillendirmek için mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi. Zaman zaman özellikle ekonomik sıkıntılar konusunda inişler çıkışlar olsa da birlikte mücadele edildiği sürece tüm soruların üstesinden gelineceğine olan inancını dile getiren Uluçay, iki ülke Meclisleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

‘KKTC’nin yanındayız’

Şentop ise Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisi’nin uluslararası alanda görünürlüğünün sağlamlaştırılmasının kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, bu bağlamda özellikle Türkiye’de düzenledikleri tüm etkinliklerde KKTC’li parlamenterleri aralarında görmek istediklerini söyledi.

“KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın arzu ettikleri barış ve refaha ulaşacaklarına inanıyorum” diyen Şentop, Türkiye’nin hem KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukunun yanında olduğunu hem de uluslararası hukuktan kaynaklı bölgedeki kendi haklarının takipçisi olduğunu kaydetti. Şentop, “KKTC’nin bundan sonraki süreçte de daha çok uluslararası ilişkiler geliştirmesi için yanında olacağız” dedi.