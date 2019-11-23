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    HaberlerKıbrıs HaberleriHarmancı esnafı dinledi
    23.11.2019 - 07:50 |

    Harmancı esnafı dinledi

    Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, her yıl belli dönemlerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri çerçevesinde Taşkınköy esnafını ziyaret etti.

    Harmancı esnafı dinledi

    LTB’den verilen bilgiye göre, Kemal Ünal Caddesi boyunca yer alan esnafları tek tek ziyaret eden Harmancı, beklentileri dinledi, LTB’nin bölgeye yönelik yeni projelerini aktardı.

    Harmancı, esnafların görüşlerini almakla beraber katılımcılığı ve ortak paydada buluşabilmeyi sağlamak için bölgedeki esnaflara yönelik bir anket yaptırdıklarını belirtti. Harmancı, muhtarlar ve sivil toplumdan sonra esnaflardan alınan görüşlerin hem demokratik katılımcı bütçe, hem de farklı kesimlerin seslerinin yönetime aktarılması için önemli bir adım olduğunu söyledi. LTB Başkanı Harmancı, aralık ayı içerisinde bölge esnafı ile bir araya gelerek ilgili bölge için geliştirdikleri önemli bir projenin sunumunu da gerçekleştireceklerini ve esnafın görüşlerini alacaklarını ifade etti.

    22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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