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    HaberlerKıbrıs Haberleri Harmancı’ya kitap hediye edildi
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    07.12.2019 - 07:50 |

    Harmancı’ya kitap hediye edildi

    Limasol Bankası Kültür Yayınları tarafından basılan araştırmacı, yazar, arkeolog Tuncer Bağışkan’ın kaleme aldığı “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” isimli kitap Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

    Harmancı’ya kitap hediye edildi

    LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Harmancı, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşmede, LTB ile Limasol Bankası’nın Lefkoşa’ya yapmayı planladıkları projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulurken, belediye-banka arasındaki işbirliğinin arttırılarak sürdürülmesi kararlaştırıldı.

    LTB Başkanı Harmancı, Limasol Bankası Kültür Yayınları’nın bastığı kitaplarla kültür hayatına çok önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Harmancı, ülkenin en önemli araştırmacılarından olan ve çok değerli çalışmalar yapan araştırmacı, yazar, arkeolog Tuncer Bağışkan’ın kaleme aldığı “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” isimli kitabını yayınlamakla kalıcı ve önemli bir işe imza atan banka yönetimini kutladı.

    Özellikle Lefkoşa için çok değerli bir kaynak kitabı kaleme alan Tuncer Bağışkan’ı da kutlayan Harmancı, böylesi kaynak kitapların toplum için olduğu kadar belediye için de çok önemli birer eser olduğunu kaydetti.

    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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