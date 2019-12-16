Hasta hakları için klasik müzik konseri

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 TL bağış karşılığı izlenecek klasik müzik konseri, keman sanatçısı Nihat Ağdaç ve piyano sanatçısı Gözdem İlkay’ın derneğe gönüllü desteğiyle gerçekleştirilecek. Konser, yarın akşam saat 20.00’de Naci Talat Vakfı’nda yer alacak.