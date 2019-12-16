16.12.2019 - 07:50 |
Hasta hakları için klasik müzik konseri
Evrensel Hasta Hakları Derneği, kamu yararına gerçekleştirdiği faaliyetlerin finansmanı için “Dayanışma Konseri” düzenleyecek.
Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 TL bağış karşılığı izlenecek klasik müzik konseri, keman sanatçısı Nihat Ağdaç ve piyano sanatçısı Gözdem İlkay’ın derneğe gönüllü desteğiyle gerçekleştirilecek. Konser, yarın akşam saat 20.00’de Naci Talat Vakfı’nda yer alacak.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.