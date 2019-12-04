‘Hayatı paylaşmak için engel yok’

Kıbrıs Türk Klasik Otomobilciler Derneği, Doğacı Offroad Derneği ve DAÜ ZÖEL Eğitim Bölümü’nün destek verdiği “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” etkinliğinde arabalarla DAÜ çemberinden Özel Eğitim Merkezi’ne taşınan özel gereksinimli öğrenciler yol boyunca belli aralıklarla durarak, esnafa karanfil dağıttı.



Etkinlik öncesinde KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil basın açıklama yaptı. KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de özel gereksinimli bireylere yönelik 18 maddeden oluşan talepleri okudu.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkede engellilerin yaşadığı sıkıntıların ve çektikleri cefanın neler olduğu konusunda farkındalık yaratmak için birtakım etkinlik organize ettiklerini kaydetti.



Elcil, yıllardır bugünün önemine vurgu yaparak, engellilere daha fazla önem gösterilmesi ve yasal düzenlemeler konusunu gündeme getirmelerine rağmen ülkeyi yönetenlerin bu konuda duyarsız kalmaya devam ettiklerini öne sürdü.









Şener Elcil, sadece acıma duygusuyla hareket edildiğini, bugüne dair güzel sözler söylendiğini, güzel birtakım açıklamalar yapıldığını ancak mağduriyetlerin devam ettiğine işaret ederek, istenirse söz konusu sıkıntıların üstesinden kolayca gelinebileceğini söyledi.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın dün kendileriyle temas kurarak, Özel Eğitim Yasası’nın geçirilmesiyle ilgili sürecin başlatılacağına dair bilgi paylaştığını kaydeden Elcil, “Umarım ciddidirler ve bu ciddiyetlerini korurlar. Biz yasal düzenlemeler ve engelli bireylerin eğitim almaları ve hayatın her alanında görünür olmaları için iş yaşamında hak ettikleri yeri alabilmeleri için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız” dedi.