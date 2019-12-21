‘Hedefimiz 2021’de denk bütçe hazırlamak’

UBP’den verilen bilgiye göre, TV Güneş’te yayınlanan “Parantez” programına katılan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, denk bütçe, hayat pahalılığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Olgun Amcaoğlu, 2020 yılı bütçesinin, bir geçiş süreci yaşayacak bir bütçe niteliğinde olacağını ifade etti.



“Denk bütçe diye bir şey var” diyen Amcaoğlu, şöyle konuştu:



“Bütçe açığının 588 milyonluk bir rakamda, faiz başlığı düştükten sonra 228 milyonluk bir rakam olarak karşımızda duracağını, 2019 yılından 851 milyon 500 bin liralık bir bütçe açığı vardı, 1 milyar 270 milyonluk Türkiye’den gelecek finansman kaynaklarının geçmiş hükümet döneminde yapılması gerekenler yapılmadığından ve ekonomik protokol imzalanmadığından dolayı, 520 milyonluk eksik finansman kaynağının ülkeye gelmesi söz konusuydu, imzalanan 750 milyonluk bir anlaşma vardı.



Bunun yanında gelmesi planlanan 1 milyar 270 milyonun yerine 750 milyonluk bir kaynağın gelmesiyle alakalı finansman kaynağı ile ilgili bir anlaşma imzalanmıştı. Yani 850 milyon ile 520 milyonu buluşturduğunuzda yaklaşık 1 milyar 370 milyon reel açıktan bahsedersiniz.”



Olgun Amcaoğlu, 2020 geçiş yılından sonra 2021 yılında global kriz olmadığı sürece denk bütçe yapmayı kendilerine hedef koyduklarını vurgulayarak, “Kendi mahalli gelir ve giderlerimizdeki dengesel açıdan, hem giderlerdeki tasarruf moduyla hareketleri gerçekleştirip, hem de kendi gelirlerimizdeki geçmiş dönemdekilerle karşılaştırmaların yeniden gerçekleşmesi ile alakalı direk vergilere yönlendirerek, dolaylı değil, ülkenin insanının adaletsiz vergi altında ezilmesini engellemek için bu adımları atmak istiyoruz” dedi.