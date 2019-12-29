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    HaberlerKıbrıs Haberleri İçişleri Bakanlığı’ndan çipli kimlik açıklaması
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    29.12.2019 - 07:50 |

    İçişleri Bakanlığı’ndan çipli kimlik açıklaması

    Nüfus Kayıt Dairesi son günlerde kamuoyunda yanlış yorumlarla farklı algılamalara yol açan KKTC Kimlik kartlarının eski “çipsiz” olanlarının yıl sonuna kadar değişmesi gerektiği yönündeki söylem ve duyumların doğru olmadığını açıkladı.

    İçişleri Bakanlığı’ndan çipli kimlik açıklaması

    Daireden yapılan yazılı açıklamada, “Eski veya çipsiz diye tanımlanan kimlik kartlarını yıpranmış, kırılmış olmadığı sürece değiştirmek zorunlu olmadığı gibi, yıl sonuna kadar yeni ‘çipli’ kimlik alma gibi bir süre kısıtlamasıda yoktur. KKTC eski “çipsiz” ve yeni ‘çipli’kimlik kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, geçerliliğini korumaktadır” denildi.

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