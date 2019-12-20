İçişleri’nin bütçesi 317 milyon TL oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.



YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, İçişleri Bakanı’na Gönyeli’de bir polis karakolu açılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.



Zaroğlu, polis teşkilatına gerekli takviyenin yapılması gerektiğini belirterek, polislerin emeklilikleri, özlük hakları ve terfileri konusuna değindi, poliste terfilerin yapılmadığını, üst düzey kişilerin yerine atama da yapılmadığını söyledi.



Zaroğlu, yeni cezaevi konusunun sonuca ulaştırılması gerektiğini kaydederek, çocukların cezaevinde değil ıslah evinde olması gerektiğini vurguladı.

Cezaeviyle ilgili Bakanın kimsenin uyarılarını dikkate almadığını ileri süren Zaroğlu, cezaevindeki şartların iyileştirilmesi için adım atılmadığını belirtti.

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner ise, emirnamenin İmar Planı’na evrilme sürecinde UBP’nin hiçbir platformda fasıl 96’ya dönelim iddiası olmadığını, bunun özellikle yapıldığını ve yapanları şiddetle kınadığını kaydetti.



Saner, UBP adına bu açıklamayı yapmak zorunda hissettiğini, bu kürsüden yapılan konuşmaları da unutmayacaklarını ifade etti.



‘40 yıldır var’



Eleştirileri yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığının devletin yarısını oluşturan ve diğer bakanlıklarla da işbirliği içerisinde olması gereken, çok geniş görev alanı olan bir kurum olduğunu ifade etti.



Ülkede 40 yıldır bir statüko olduğunu ve farklı adım atmaya çalışıldığında bu “statüko bekçilerinin” ortaya çıktığını dile getiren Baybars, muhalefetin ortaya koyduğu yapıcı eleştirilere de teşekkür etti.



“En çok eleştirilen bakanlık sıfatını, iş yaptığımız için aldığımızı düşünerek seviniyorum” diyen Baybars, burada iddia olarak nitelendirilen şeylerin itham olduğunu ve yanlış yönlendirmeye yönelik olduğunu kaydetti.



Baybars, kendilerine sürekli ülkeyi emirnamelerle yönetmeyin dendiğini anımsatarak, 6 farklı imar planı çalışması yapıldığını, bu İmar Planı’nın hükümette çatlaklara yol açacağı söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Baybars, Mimar Mühendisler odasının verdiği 8 görüşün 7’sini hayata geçirdiklerini belirtti.



Kürsüye çıkan bir dizi vekilin kendisini inatçı ve öneri kabul etmemekle suçladığını hatırlatan Baybars, koalisyon çalışmalarında İmar Planlarının ortak noktalar olarak belirlendiğini, kendilerinin, ne vaad ettiyse onları ortaya koymaya çalıştığını söyledi.



‘Nufüs sayımında modern sisteme geçilmeli’



Baybars, nüfus sayımını 2020’de daha az ilkel ve modern sistemle gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Vizeler tüzüğüyle ilgili kendilerinin de hataları olabileceğini, tüzük ve genelgeleri çıkarma amaçlarının, anomalileri görerek, düzeltme şansını yakalamak olduğunu söyledi.