İHA’lar için son hazırlıklar

Dalaman’dan kalkacak ve bölgede görev yapacak İHA’ların bazılarının, kurulumuna başlanan yer kontrol ünitesi devreye girdiğinde Geçitkale Havaalanı’na geleceğini vurgulayan Özersay, şu anda ihtiyacın İHA’lar ile sınırlı olduğunu, SİHA’lara ihtiyaç duyulmadığını kaydetti. Bakanlar Kurulu, önceki gün Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. Hükümet, Türkiye’nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti. Hazırlıkların son sürat ilerlediği Geçitkale Havaalanı’na İHA’ların bugün ulaşması bekleniyor.