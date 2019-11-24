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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘İhtiyaçlarına çözüm üretilmeli’
    24.11.2019 - 07:50 |

    ‘İhtiyaçlarına çözüm üretilmeli’

    Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, öğretmenlerin hak ettiği çalışma koşulları için yapılacak işler bulunduğunu kaydetti.

    ‘İhtiyaçlarına çözüm üretilmeli’

    Meclis Başkanı Uluçay, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, öğretmenlerin; Kıbrıs Türk halkının aydınlık yarınlara taşınması mücadelesinde öncü ve ilerici bir görev üstelendiklerini, bu uğurda ağır bedeller ödediklerini belirtti.

    Uluçay, öğretmenlerin hak ettiği çalışma koşullarının sağlanması için yapılacak işler olduğunu, öğretmenlerin şikayetlerine kulak vermesi ve ihtiyaçlarına çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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