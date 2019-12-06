06.12.2019 - 07:50 |
İİT toplantısına katılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için bugün İstanbul’a gidiyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı, Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, 6-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.
Renaissance Istanbul Polat Hotel’de yer alacak Toplantı, “ Üye Devletlerde Herkes İçin Sosyal Eşitlik ve Refah, Fırsatlar ve Zorluklar “ teması ile yapılacak. Toplantıda, aile ile evlilik kurumunun güçlendirilmesi, çocuk refahı, yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi konuları tartışılacak. Sucuoğlu da, 9 Aralık’ta Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 1. Konferansı’na katılarak konuşma yapacak.