İİT toplantısına katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı, Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, 6-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.



Renaissance Istanbul Polat Hotel’de yer alacak Toplantı, “ Üye Devletlerde Herkes İçin Sosyal Eşitlik ve Refah, Fırsatlar ve Zorluklar “ teması ile yapılacak. Toplantıda, aile ile evlilik kurumunun güçlendirilmesi, çocuk refahı, yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi konuları tartışılacak. Sucuoğlu da, 9 Aralık’ta Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 1. Konferansı’na katılarak konuşma yapacak.