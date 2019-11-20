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    HaberlerKıbrıs Haberleri‘İkinci Caddenin Mahkumu’ Girne’de sahnelendi
    20.11.2019 - 07:50 |

    ‘İkinci Caddenin Mahkumu’ Girne’de sahnelendi

    Girne Belediyesi Tiyatro Stütyosu, “İkinci Caddenin Mahkumu” oyununu sahneleyecek.

    ‘İkinci Caddenin Mahkumu’ Girne’de sahnelendi

    Girne Belediyesinin düzenlediği Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu tarafından sahneye konulan “İkinci Caddenin Mahkumu” isimli oyunla devam etti.

    Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilecek oyun saat 20.00’de başladı. 20 TL olarak belirlenen oyunun biletleri, Girne Belediyesinden ( 0392 8152119 / 101) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir.

    Etkinlik programı şöyle:

    “19 ve 21 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu İkinci Caddenin Mahkumu, 26 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu Gençlik Ekibi Yedi Kocalı Hürmüz, 28 Kasım, 3 ve 5 Aralık, Çatalköy Belediye Tiyatro Su Çökme Tehlikesi Var, 10 Aralık Girne Belediyesi Oda Orkestrası Klasik müzik konseri, 13 Aralık, Girne Belediyesi ve İzmir Çiğli Belediyesi Dünya Çocuklarına Mektuplar söyleşi, 17 Aralık, Girne Belediyesi TSM Topluluğu Türk Sanat Müziği Konseri.”

    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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