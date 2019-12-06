‘İmar planı kamu yararına olmalı’

Özyiğit şunları kaydetti:



“İmar planı ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri Sn. Bakan ve kamuoyu ile paylaştıktan sonra geçtiğimiz gün de konuyu Meclis’e taşıdık. Günün sonunda ortaya koyduğumuz endişe ve görüşlerde haklılığımız ortaya çıktı. Kimse İmar Planına karşı değildir, ancak yapılacak olan plan da belirli zümrelere değil kamu yararına hizmet etmelidir. Bu konuda oldukça hassasız, verdiğimiz uğraş da tamamen bunun içindir.”