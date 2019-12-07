‘İmkanlarımızı iyi değerlendirmeliyiz’

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Vizyon 2030 Eğitim Strateji Planı Çalıştayı” dün Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yapıldı.

Sabah başlayan ve iki oturum halinde gün boyu sürecek çalıştayda, eğitimde geleceğe yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli eylem planının oluşturulması hedefleniyor.



Çalıştayın açılış konuşmalarını Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, TDP Genel Başkanı eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Stratejik Plan Çalışma Komitesi’nden Salih Sarpten yaptı.



‘İmkanımız var’



Başbakan Ersin Tatar, öğretmenlere, gençler ve çocuklara sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, “KKTC devleti bizim, moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmamız lazım. Her türlü imkanımız var. Onları iyi değerlendirmeliyiz” dedi.



Kısır döngü ve tartışmaları bir kenara bırakarak, gelece bakmak gerektiğine işaret eden Tatar, bugünkü imkanların büyük fedakarlıklar sonucu kazanıldığını, bunların doğru kullanılması gerektiğini belirtti.



Devlet sahibi olmanın önemine vurgu yapan Tatar, Kıbrıslı Türklerin çağa ayak uyduracak bilgi ve becerilere sahip olduğunu kaydetti.



Tatar, sendikaların siyasetçi kadar siyaset yaptığını, bunun akıl karıştırdığını söyleyerek, siyaseti bir kenara bırakıp, birlik ve beraberlik içinde çağın gereklerini yakalama yönünde çalışma yapma çağrısında bulundu.



Eğitimde nicelik değil niteliğin ön plana konulması gerektiğine işaret eden Tatar, eğitimin geleceğin teminatı olacağını kaydetti.

Tatar, çalıştayı düzenleyen ve katılan herkese teşekkür etti.



Atatürk’ten örnek



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayın ülkenin geleceği açısından önemine işaret etti.

“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün olamaz” diyen Çavuşoğlu kendilerinin de bu ilke doğrultusunda, eğitimin ülke geleceği için ne kadar hayati bir önemde olduğunun bilinciyle bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti.



Amaçlarının eğitim sistemindeki mevcut durumu tüm detayları ile ortaya koyup analiz etmek olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu amaca bağlı olarak ülkemizin uluslararası düzeyde ne durumda olduğunu, eğitim sistemimizin gelişme alanlarını, güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesini hedefliyoruz.



Geleceğe yönelik politikaların oluşturulması konusunda ortak politika belirleyicilerin işlerini kolaylaştırıcı öneriler geliştirmesine de yardımcı olacak neticeler elde etmek istiyoruz.”



Önümüzdeki 10 yıllık süreci dikkate alarak Eğitim Stratejik Planının oluşturulmasında dış paydaşların görüş, öneri ve düşüncelerinin alınmasına büyük önem verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, bunun hedeflenen vizyon çalışma sonucunun Cumhuriyet Meclisinden ortak mutabakat olarak geçmesi ve bakanların görevleri sona ermiş olsa dahi politikaların devamlılığı olması açısından önemine işaret etti.



Özyiğit’ten ambargo tepkisi





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, eski Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “Nasıl bir geleceğe gitmek istiyoruz, nasıl bir birey yetiştirmek istiyoruz” sorularını yanıtlamak gerektiğini belirtti.



Özyiğit, ülkelerin yönetim anlayışının kendini sağlama alacak bir eğitimi öngördüğünü söyleyerek, KKTC’nin bir yandan çözümle Avrupa Birliği’ne girmek istediğini, diğer yandan izolasyon ve ambargolar nedeniyle Türkiye’ye daha çok bağımlı hale geldiğini söyledi.



Özyiğit, Kıbrıs Türk milli eğitim sisteminin temel ilkeleri konusunda fikir birliği bulunduğunu ancak bu ilkelere uygulamada yer verilmediğini söyledi.