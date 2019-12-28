‘İşçi ve iş vereni buluşturuyoruz’

Sucuoğlu bir televizyon programında hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi paylaştı, asgari ücret, engelli çalışanların baremleri ve emeklilik yaşı gibi konularda açıklamalarda bulundu.



Sucuoğlu, işveren ve iş arayanların buluşacağı bir havuz oluşturduklarını dile getirerek, uygulamaya başlandığını, pilot çalışmanın başladığını ve her şeyin hazır olduğunu söyledi. Sucuoğlu, program sayesinde “İşveren istediği özellikleri yazacak, iş arayan da aynı şekilde yazacak. Program bu insanları buluşturacak” şeklinde konuşarak programın işçi ve iş verenleri temas ettireceğini söyledi ve bu programın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu kaydetti.



Sucuoğlu sözlerine ek olarak kimsenin kendi kafasına göre işçi bulamayacağını ekleyerek, çalışmaların bu program üzerinde süreceğini dile getirdi.



Asgari ücretin de konuşulduğu programda komitenin ilk toplantısını dün yaptığını kaydederek, ocak ortası ile sonu arasında çalışmaların biteceğini öngördüğünü dile getirdi.