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    HaberlerKıbrıs Haberleri İskele Belediyesi çocuklara hediye dağıttı
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    02.01.2020 - 07:50 |

    İskele Belediyesi çocuklara hediye dağıttı

    İskele Belediyesi, belediye sınırları içindeki ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediye dağıttı.

    İskele Belediyesi çocuklara hediye dağıttı

    Belediye açıklamasına göre, hediye olarak seçilen kitaplar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından dağıtıldı.

    Yaş grubuna göre dağıtılan toplam 642 hikaye kitabı, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı ile Boğaziçi İlkokulu ve Aygün Anaokulu’nda eş zamanlı dağıtıldı.

    İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kitapları dağıtırken çocukların yeni yılını kutladı ve 2020 yılının ülkeye olduğu gibi tüm dünya çocuklarına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti.

    Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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