BİST 105.3801,54EURO6,350,18USD5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs Haberleriİskele Belediyesi hurma dağıttı
    17.11.2019 - 07:50 |

    İskele Belediyesi hurma dağıttı

    İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan hurma ağaçlarından toplanan hurmalar, halkla paylaşıldı. Geçtiğimiz haftalarda toplanan ancak henüz olgunlaşmadığı için bekletilen hurmalar özel paketlerde önceki gün ve dün halka dağıtıldı.

    İskele Belediyesi hurma dağıttı

    Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk (Makenzi) Plajı’nda yürüyüş yolu boyunca bulunan hurma ağaçlarından toplanan hurmalar istenilen olgunluğa ulaşınca özel paketlere konuldu. 15 Kasım Cumhuriyet bayramı kutlamaları sırasında törene gelenlere ve İskele Merkez Ümmü Haram Camisi’ne cuma namazına gelenlere dağıtılan hurmalar bugün de İskele Belediyesi Halk Plajı’na gelen yerli yabancı turistlere ikram edildi. 

    İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun önerisi üzerine 2 yıldır toplanan ve halka, İskele Belediyesi’nin ikramıdır yazılı özel paketlerde dağıtılan hurmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir gördü.

    Konuyla ilgili konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, paylaşmanın önemine dikkat çekti. Bu uygulamanın gelenekselleştiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bir kez daha Necip Fazıl Kısakürek’in “Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir” sözünü hatırlattı. 

    Kıbrıs Türk toplumunun paylaşmayı seven bir toplum olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, kendilerinin de Halk Plajı’nda bulunan hurma ağaçlarının meyvesini halkla paylaşmaktan keyif aldıklarını söyledi.

    İskele Belediyesi hurma dağıttı

    16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK bursları ne zaman yatar?... KYK burs sonuçları açıklandı

    KYK bursları ne zaman yatar?... KYK burs sonuçları açıklandı

    Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı!

    Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı!

    Büyük panik! Alevleri görünce telefona sarıldılar

    Büyük panik! Alevleri görünce telefona sarıldılar

    Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

    Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

    Sıradaki Haber