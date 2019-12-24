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    HaberlerKıbrıs Haberleri İskele bölgesinde elektrik kesintisi
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    24.12.2019 - 07:50 |

    İskele bölgesinde elektrik kesintisi

    Kalecik Trafo Merkezi’nde bugün yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

    İskele bölgesinde elektrik kesintisi

    Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre 09:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek yerler şöyle;
    “Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy”

    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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